Аграрии КБР в 22-м году произвели 20,5 тысяч тонн овощей

Это сорт «Пинк Хит». Растение высадили три недели назад. Такие помидоры пользуются спросом среди покупателей и хорошо переносят транспортировку, говорят аграрии.
Всего здесь – 18 с половиной тысяч саженцев… Кахунские помидоры очень востребованы, а потому теплицами в селе занято сейчас больше 140 гектаров.
И главное – правильная температура: днем одна должна быть 20-25 градусов. Ночью – 15-16. Ежедневно за будущим урожаем нужен глаз да глаз, говорят специалисты. Над качеством трудятся не только они, но и маленькие жужжащие насекомые.
Над будущим урожаем работают и крылатые помощники. Шмели – это активные опылители растений. Этих насекомых используют для опыления баклажанов, перцев и, конечно же, томатов.
Собирать кахунские томаты начнут уже в мае. В этой теплице, по словам агронома, урожай будет весь следующий месяц.
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