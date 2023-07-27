Аграрии КБР уже собрали 165 тысяч тонн зерновых

Таковы оперативные данные, которые обнародовали в республиканском Минсельхозе.
Урожай получили с площади 46 тысяч гектаров. Это примерно пятая часть всех посевов. К уборке в хозяйствах подготовились тщательно: вносили удобрения, ухаживали за посевами…
Погода тоже не мешала активному росту. На сегодня средняя урожайность колосовых – 36 центнеров с гектара. Это несколько выше, чем в прошлом году.
Больше половины всех полей – 60 процентов – в этом году заняты кукурузой. На нее делают основную ставку сельхозпроизводители.
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