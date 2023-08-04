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Аграрии КБР трудятся над заготовкой кормов на зиму

Аграрии КБР трудятся над заготовкой кормов на зиму

04.08.2023 | 15:40
Обильные дожди этим летом способствовали хорошему травостою и росту растений под силос и сено, говорят аграрии. К уборке кормовых в республике приступили практически повсеместно. Используют каждый погожий день. По данным регионального Минсельхоза, в этом году необходимо обработать свыше 17-ти тысяч гектаров земель. Это чуть больше чем в прошлом. Зеленый силос – основной поставщик питательных элементов сельхозживотным. На одном из предприятий в Новоивановском заложили уже около 14 тысяч тонн силоса. Кроме того, заскирдовали более двух тысяч тонн сена и соломы. Для выработки высококачественных кормов используют силосоуборочные агрегаты отечественного производства. Комбайны подходят для всех видов сельхозкультур. Техника легкая, что обеспечивает меньшее давление на землю, увеличивает маневренность и сохранность урожая. Специалисты говорят, при рациональных посевах кукурузы на зерно, силос, колосовых зерновых и использовании многолетних трав на сено предполагаемый валовОй сбор может составить до 32 кормовых единиц. В прошлом году сельхозпроизводители израсходовали почти полторы тысячи тонн кормовых единиц всех видов кормов. В этом потребуется больше, говорят животноводы. Заготовку можно вести до середины октября.   https://t.me/vestikbr
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