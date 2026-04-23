Аграрии КБР с начала года приобрели десятки тракторов и один комбайн

С начала года аграрии Кабардино-Балкарии приобрели десятки тракторов и один комбайн. Всего по стране на льготных условиях получили более 3 тысяч единиц техники. Об этом сообщили в профильном ведомстве.
Правительство увеличило финансирование на покупку техники до 15 миллиардов рублей. Это позволит поставить более 6 тысяч машин на льготных условиях и выполнить обязательства по ранее заключенным договорам аренды. «Росагролизинг» планирует сохранить объем поставок на уровне прошлого года – тогда аграрии получили 15 тысяч единиц техники, большинство из которых – сельхозтехника. Кроме того, с начала июня Минсельхоз предлагает расширить список машин, доступных на льготных условиях.
https://t.me/vestikbr