Аграрии КБР с начала года приобрели десятки тракторов и один комбайн

23.04.2026 | 14:20
С начала года аграрии Кабардино-Балкарии приобрели десятки тракторов и один комбайн. Всего по стране на льготных условиях получили более 3 тысяч единиц техники. Об этом сообщили в профильном ведомстве. Правительство увеличило финансирование на покупку техники до 15 миллиардов рублей. Это позволит поставить более 6 тысяч машин на льготных условиях и выполнить обязательства по ранее заключенным договорам аренды. «Росагролизинг» планирует сохранить объем поставок на уровне прошлого года – тогда аграрии получили 15 тысяч единиц техники, большинство из которых – сельхозтехника. Кроме того, с начала июня Минсельхоз предлагает расширить список машин, доступных на льготных условиях.   https://t.me/vestikbr
