Аграрии КБР приступили к сбору голубики

Эксперимент удался, считают на крупнейшем в Кабардино-Балкарии агропредприятии по разведению северной ягоды. Здесь за год вдвое увеличили площади под голубикой. Теперь это свыше ста гектаров. Сейчас идет сбор урожая.
Промышленные плантации в Чегемском районе удивляют своими масштабами и агротехнологиями, которые здесь используют.
Одновременно собираются расширить площади: осенью высадить голубику еще на 20 гектарах и столько же – следующей весной. Эта культура требует крайне заботливого отношения. Важно обеспечить нужную кислотность почвы. Показатель помогает скорректировать торф, который используют при посадке.
Почву у куста покрывают травой либо опилками, чтобы сохранить влагу в корневой системе, добавляет агроном. Плантацию создали по типу конвейера: сначала зреют ранние сорта, затем поздние. Поэтому урожай собирают практически до конца осени.
Учитывая, что на этом участке только первый год получают урожай, к каждому кусту надо относиться очень бережно, говорит руководитель предприятия Анзор Ахохов Сегодня поля с этой ягодой есть в Чегемском, Урванском и Терском районах. Голубику также выращивают в личных подсобных хозяйствах. При полном плодоношении всех насаждений возможно собрать до 800 тонн северной ягоды в южных широтах.
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