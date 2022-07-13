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Аграрии КБР приступили к сбору голубики

Аграрии КБР приступили к сбору голубики

13.07.2022 | 16:10
Эксперимент удался, считают на крупнейшем в Кабардино-Балкарии агропредприятии по разведению северной ягоды. Здесь за год вдвое увеличили площади под голубикой. Теперь это свыше ста гектаров. Сейчас идет сбор урожая. Промышленные плантации в Чегемском районе удивляют своими масштабами и агротехнологиями, которые здесь используют. Одновременно собираются расширить площади: осенью высадить голубику еще на 20 гектарах и столько же – следующей весной. Эта культура требует крайне заботливого отношения. Важно обеспечить нужную кислотность почвы. Показатель помогает скорректировать торф, который используют при посадке. Почву у куста покрывают травой либо опилками, чтобы сохранить влагу в корневой системе, добавляет агроном. Плантацию создали по типу конвейера: сначала зреют ранние сорта, затем поздние. Поэтому урожай собирают практически до конца осени. Учитывая, что на этом участке только первый год получают урожай, к каждому кусту надо относиться очень бережно, говорит руководитель предприятия Анзор Ахохов Сегодня поля с этой ягодой есть в Чегемском, Урванском и Терском районах. Голубику также выращивают в личных подсобных хозяйствах. При полном плодоношении всех насаждений возможно собрать до 800 тонн северной ягоды в южных широтах.   https://t.me/vestikbr
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