Аграрии КБР готовятся к севу яровых

Аграрии Кабардино-Балкарии готовятся к севу яровых. Эти культуры займут в республике 227 тысяч гектаров – столько же, сколько и в прошлом году, проинформировали в Минсельхозе.

По данным ведомства, семенами работники АПК обеспечены полностью. Сейчас в Кабардино-Балкарию завозят минеральные удобрения и средства защиты растений. Одновременно на полях начали подкармливать озимые. Они занимают площадь в 54 тысячи гектаров. Сотрудники Россельхозцентра и представители муниципалитетов оценили качество посевов. Выяснилось, что большая часть пребывает в хорошем и удовлетворительном состоянии. Кстати, февральские снегопады пошли на пользу растениям: это и защита от морозов, и дополнительная влага.

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