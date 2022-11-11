Аграрии Кабардино-Балкарии завершили сбор урожая яблок

Арсен Озов делится сокровенным – секретами красивых форм своих яблонь. Садоводством житель Баксаненка увлекся в молодости, наблюдая за тем, как отец ухаживал за деревьями целыми днями. Перенял у него не только любовь к растениям, но и мастерство ухода за ними. А с годами разработал и собственный метод выращивания.
Чтобы сократить расстояние между стволами, Арсен из года в год следит за тем, чтобы все несущие ветки росли не в стороны, а вверх. Излюбленные “Делишес” и “Симиренко”, “Ред Спур” и “Джеремин” – на 30 гектарах можно найти практически любые сорта яблок и даже несколько разновидностей на одном дереве...
Семь с половиной тонн с каждых десяти гектаров – урожайность в этом году отличная, доволен аграрий. Ухаживать за традиционными посадками гораздо сложнее, чем за интенсивными, добавляет Озов, но здесь есть и свои преимущества: плодоносят они при должном уходе хоть сто лет.
А по соседству сад интенсивного типа. Невысокие яблони, высаженные ровными рядами, в Кабардино-Балкарии можно увидеть как на территории частных домовладений, так и в промышленных масштабах. В этом саду больше 25 сортов – как зарубежной, так и отечественной селекции. Они высокоурожайные и плодоносить начинают быстрее обычных яблок.
Сады интенсивного типа уже на 3-4 год обеспечивают хорошую урожайность. При этом плоды высокого качества – премиум-класса... По данным Минсельхоза, на сегодня в республике собрали больше 340 тысяч тонн плодов, который вскоре поступят на столы россиян... Закладка садов такого типа обходится в три с половиной миллиона рублей на гектар. В республике их создали уже на площади около 20 тысяч гектаров. В свое время Кабардино-Балкария стала пилотным регионом по развитию интенсивного садоводства в стране.
Итоги последних лет показали, что наряду с традиционными формами хозяйствования в аграрном секторе интенсивные сады в Кабардино-Балкарии перешли в новое качество, максимально приближенное к мировым стандартам. Республика сегодня занимает лидирующие позиции в России по закладке высокопродуктивных садов.
Если когда-то саженцы завозили из Европы, то сейчас в Кабардино-Балкарии работают 15 специализированных хозяйств. Посадочный материал там выращивают согласно передовым технологиям агронауки. Сегодня республика поставляет их в разные уголки страны – от Крыма до северных территорий. Есть спрос и в странах СНГ.
В Кабардино-Балкарии наладили полноценное производство посадочного материала. Потребность самой республики – в среднем три с половиной миллиона саженцев яблонь, и местные питомниководы полностью ее обеспечивают.
https://t.me/vestikbr