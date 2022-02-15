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Аграрии Кабардино-Балкарии в прошлом году получили льготных кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей

Аграрии Кабардино-Балкарии в прошлом году получили льготных кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей

15.02.2022 | 12:20
Льготное кредитование по ставке до 5% годовых является одним из основных инструментов финансирования аграриев в период сезонных полевых работ. В частности, с помощью кредитных средств сельхозтоваропроизводители приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, необходимые для успешного проведения посевной кампании. Также по льготной ставке финансируются инвестиционные проекты на создание объектов агропромышленного комплекса, оснащение их оборудованием, приобретение техники. Сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии активно пользуются льготным кредитованием. В 2021 году получено льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 815 млн руб, льготных инвестиционных кредитов - на сумму более 1260 млн руб. В целях удовлетворения спроса сельхозтоваропроизводителей на льготные кредиты в рамках посевной кампании Минсельхозом России направлено Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, курирующей сельскохозяйственную отрасль, предложение о выделении МСХ РФ в 2022 году дополнительно 5 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ на реализацию данного механизма. Как сообщает Минсельхоз России, с 15 февраля 2022 года увеличиваются лимиты льготного кредитования субъектам Российской Федерации до уровня, установленного на аналогичный период прошлого года.      
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