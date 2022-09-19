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Аграрии Кабардино-Балкарии увеличивают урожайность овощей

Аграрии Кабардино-Балкарии увеличивают урожайность овощей

19.09.2022 | 19:47
Более 216 тыс. тонн овощей открытого грунта собрали сельхозтоваропроизводители всех форм собственности Кабардино-Балкарии, такие оперативные данные получены от органов управления АПК муниципальных районов республики, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Овощи убраны с площади 14,5 тыс. га, что составляет 90% от плана. С одного гектара площади в среднем получают 149 центнеров овощной продукции. Урожайность в сравнении с аналогичной датой прошлого года выше на 3%. Сейчас массово убирают морковь, свеклу, также идёт сбор лука репчатого, разных видов капусты. Основная часть этих овощей входит в состав борщевого набора и идет на зимнее хранение. Помимо этого, практически завершена уборка томатов, болгарского перца, огурцов, баклажанов.
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