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Аграрии Кабардино-Балкарии произвели продукции на 42 миллиарда рублей

Аграрии Кабардино-Балкарии произвели продукции на 42 миллиарда рублей

18.11.2022 | 10:26
42 миллиарда рублей – на такую сумму аграрии Кабардино-Балкарии произвели продукции с января по сентябрь, сообщили в региональной Службе статистики. Превышение аналогичного показателя прошлого года – на восемь процентов. В хозяйствах республики продолжается уборка кукурузы и масличных культур, на завершающей стадии сбор урожая овощей, картофеля и фруктов. По оперативным данным, зерновых и зернобобовых на сегодня получили свыше 900 тысяч тонн. Озимые в этом году планируют посеять на площади 60 тысяч гектаров. Уже выполнили три четверти от намеченного. Потребность в семенах – 15 тысяч тон. В наличии – почти в два раза больше.   https://t.me/vestikbr
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