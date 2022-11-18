Аграрии Кабардино-Балкарии произвели продукции на 42 миллиарда рублей

42 миллиарда рублей – на такую сумму аграрии Кабардино-Балкарии произвели продукции с января по сентябрь, сообщили в региональной Службе статистики. Превышение аналогичного показателя прошлого года – на восемь процентов.
В хозяйствах республики продолжается уборка кукурузы и масличных культур, на завершающей стадии сбор урожая овощей, картофеля и фруктов. По оперативным данным, зерновых и зернобобовых на сегодня получили свыше 900 тысяч тонн.
Озимые в этом году планируют посеять на площади 60 тысяч гектаров. Уже выполнили три четверти от намеченного. Потребность в семенах – 15 тысяч тон. В наличии – почти в два раза больше.
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