Аграрии Кабардино-Балкарии приобрели в текущем году 70 новых тракторов и 6 комбайнов

В сельскохозяйственной отрасли Кабардино-Балкарии продолжается обновление парка сельхозтехники. За 8 месяцев текущего года аграриями республики приобретено 70 новых тракторов, это больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Основная часть из них – 55 единиц - производства Минского тракторного завода. Еще 5 тракторов произведено на Петербургском тракторном заводе. Остальные 10 тракторов – различных зарубежных производителей. Помимо этого, земледельцы купили 6 новых комбайнов: 4 –зерноуборочных, 1 - початкоуборочный и 1 - кормоуборочный.