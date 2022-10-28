Аграрии Кабардино-Балкарии получат субсидии на выращивание винограда

В министерстве сельского хозяйства республики сегодня начали принимать документы от аграриев на получение субсидий при выращивании винограда.
Государство готово возместить часть затрат на закладку насаждений и уход за виноградниками до четырех лет. Помощь окажут и тем, что освобождает земли от старых растений и рекультивирует эти территории. Компенсируют максимум 80 процентов затрат. Помощь при этом довольно значительная. К примеру, при закладке виноградных питомников на гектар выплатят один миллион 138 тысяч рублей.
В Минсельхозе отмечают, что размер помощи виноградарям и виноделам увеличивают ежегодно. И к тому же планируют субсидировать инвестиционные кредиты, направленные на развитие отрасли. Добавим, что документы на господдержку будут принимать в аграрном ведомстве до седьмого ноября.
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