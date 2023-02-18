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Аграрии Кабардино-Балкарии полностью обеспечены семенной кукурузой для предстоящей посевной

Аграрии Кабардино-Балкарии полностью обеспечены семенной кукурузой для предстоящей посевной

18.02.2023 | 11:24
Земледельцы Кабардино-Балкарии готовятся в посевной кампании, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Основной зерновой культурой, возделываемой в республике, является кукуруза. Семенами кукурузы регион обеспечивает себя полностью. В Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, в истекшем году произведено порядка 15 тыс. тонн семенной кукурузы при потребности аграриев региона примерно 3,5 тыс. тонн, остальное отправляется в субъекты России и на экспорт. Весь семенной материал соответствует отраслевым и национальным стандартам и сертифицирован.
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