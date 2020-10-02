«Африканец» открывает 84-ый сезон

Сегодня Балкарский госдрамтеатр им.Кулиева открывает свой 84-й сезон. Зрителям представят комедию «Африканец».

Действие пьесы происходит в одном из сел на Северном Кавказе,куда приехал молодой житель Занзибара в поисках своего отца. Тот не хочет признавать юношу, да и местных жителей пугает необычный внешний вид гостя. Пьеса комична и драматична одновременно, но со счастливым финалом. 84-й сезон Балкарский театр откроет в Государственном концертном зале. Здесь труппа размещается, пока идет ремонт в основном здании. Сейчас артисты посвящают себя в основном репетициям – закладывают основу для будущих выступлений.

Для театров, которые возобновили работу после снятия части ограничений, действуют рекомендации Роспотребнадзора: обеспечить санитарную защиту и социальное дистанцирование. Зрители должны быть в масках и перчатках, и в зале – не больше 50-ти человек.

Начало спектакля в 19.00.