Международный аэропорт "Нальчик" работает в штатном режиме, но возможны задержки рейсов. "В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, однако в связи с закрытием Ростовской зоны полетов, возможны задержки рейсов - авиакомпании прорабатывают вопрос о выполнении безопасных полетов в облет Ростовской зоны Управления воздушным движением", - сообщил пресс-секретарь авиаузла Ислам Шомахов Есть задержки следующих рейсов: Вылет рейса DP-193 из Внуково: 12:00 Прилет рейса DP-193 в Нальчик: 15:20 Вылет рейса DP-194 из Нальчика: 16:10 Прилет рейса DP-194 во Внуково: 19:45 Рейс авиакомпании "Якутия" на данный момент будет выполняться по расписанию.