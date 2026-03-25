Аэропорт Нальчик анонсировал возобновление прямого рейса в Санкт Петербург

25.03.2026 | 13:50
Международный аэропорт Нальчик расширяет географию полетов… В конце весны из Кабардино-Балкарии возобновят прямой рейс в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в компании воздушной гавани. Рейсы станет производить авиакомпания «Победа». Самолеты из Нальчика будет принимать аэропорт «Пулково». Перелеты запланированы на комфортабельных бортах «Боинг 737-800». Первый рейс наметили на 23 мая. Согласно графику, вылет из Санкт-Петербурга – по средам, пятницам и в воскресенье в 10:00. Из Нальчика – в эти же дни в 14:30.   https://t.me/vestikbr
