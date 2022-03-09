Администрация КБГУ провела встречу с иностранными студентами по вопросам безопасности

Руководством Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. Бербекова во главе с исполняющим обязанности ректора Ю.К. Альтудовым организована встреча с активом студентов из Индии, сообщает пресс-служба КБГУ. Представители администрации вуза разъяснили, что безопасности иностранных студентов ничто не угрожает, и они могут спокойно продолжать образовательный процесс. Юрий Альтудов заверил, что вопросы, поступающие от иностранных студентов, находятся на контроле администрации вуза, решение возникающих проблем осуществляется при содействии органов государственной власти регионального и федерального уровня.