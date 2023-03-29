Депутат Госдумы от КБР Адальби Шхагошев провел прием граждан в Нальчике

Организовали встречу в общественной приемной «Единой России». В основном жители республики поднимали темы социально-бытовой направленности.
Одна семья просила содействовать в оформлении инвалидности, другие обратившиеся говорили об услугах ЖКХ. Среди традиционных вопросов также – оказание материальной помощи, трудоустройство, медицинское обслуживание, выплата пособий.
В целом к депутату Госдумы сегодня пришли больше 10-ти человек. Часть вопросов была решена прямо на месте. Остальные Адальби Шхагошев взял на контроль.
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