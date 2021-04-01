Адальби Шхагошев провел личный прием граждан

Сегодня в Нальчике депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Адальби Шхагошев провел личный прием граждан. Встреча прошла в общественной приемной «Единой России». Жители просили поддержки в решении социальных и жилищно-бытовых вопросов. Это, в том числе, получение квартир и земельных участков под строительство домов для льготников, газоснабжение, вопросы медобслуживания. «Обращения поступают как напрямую, так и активно – с помощью средств связи»- отметил Адальби Шхагошев. В ходе встречи к депутату Госдумы обратились 10 человек. По всем вопросам Адальби Шхагошев обещал содействие. Некоторые были решены прямо на месте. Следующий прием граждан наметили на конец апреля.