А в Адыгее в преддверии памятной даты подвели итоги выставки-конкурса «Превосходный конь Бечкан». — 2019.05.21

Народный художник Кабардино-Балкарии Заурбек Бгажноков занял первое место в номинации «Графика. Декоративно-прикладное искусство».

Конкурс посвятили 80-летию выдающегося адыгского поэта Нальбия Куёка, а прославленная кабардинская порода лошадей «Бечкан», воспетая им, стала главной темой проекта. Выставка проходила в Северокавказском филиале Государственного музея Востока при поддержке общественного движения «АдыгэХасэ – Черкесский парламент». Всего на конкурс было представлено 46 живописных, графических, скульптурных работ и произведений декоративно-прикладного искусства современных художников Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Краснодара.