А на нальчикском ипподроме в эти выходные прошли скачки чистокровных пород лошадей. — 2019.08.12

Состязания на этот раз посвятили городскому округу Баксан.

Участников конноспортивного праздника приветствовали директор Нальчикского ипподрома Аслан Афаунов и глава местной администрации Баксана Хачим Мамхегов.

Скачек в общей сложности было 10. Но всё внимание зрителей было обращено к главному забегу сезона-Дерби. Сюда было заявлено 12 чистокровных жеребцов-трёхлеток. Это обязательное условие. Призовой фонд – около 600 тысяч рублей. В итоге обладателем Дерби-2019 и попоны победителя стал скакун КЭсмен Малкинского конезавода под седлом Астемира Шикова. Следующие соревнования на Нальчикском ипподроме состоятся седьмого сентября.