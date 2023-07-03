97 лет исполнилось участнику ВОВ из Майского Василию Ивановичу Дегтяренко

Он один из четырёх ныне живых ветеранов той войны в Майском районе.
Несмотря на солидный возраст, «солдат Победы» ведёт домашнее хозяйство, а в свободное время рассказывает молодежи о войне.... Помнит до мельчайших подробностей: как семнадцатилетним юношей в 43-м, в самый разгар войны вместе с четырьмя односельчанами из станицы Екатериноградской был призван в армию.
Сначала прошёл курсы связистов, затем попал в батальон связи 2-го Белорусского фронта. Первое боевое крещение принял в боях за освобождение Белоруссии. Уже тогда командиры заметили смелость, отвагу и сообразительность молодого бойца, которому поручались наиболее сложные участки по обеспечению связи.
Именно за освобождение Белоруссии рядовой Дегтяренко получил первую медаль и две благодарности от Верховного Главнокомандующего. Потом таких наград было много. В том числе и орден Отечественной войны второй степени. Василий Дегтяренко прошел фронтовыми дорогами до конца войны, освобождал Варшаву и дошел до Берлина.
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