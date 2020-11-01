93 человека сегодня пополнили статистику заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии





Выздоровевших 126. Двое мужчин из Нальчика, 46-го и 52-го годов рождения, скончались. Медицинскую помощь в госпиталях получают больше тысячи четырехсот пациентов, 86 человек – в реанимации. И сегодня же Минздрав КБР опубликовал информацию, что в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции временно приостановлены диспансеризация и проведение профилактических медицинских осмотров в поликлиниках республики. Напомню, ежегодное обследование в этом году в связи с COVID-19 приостанавливается второй раз, всего врачами осмотрено в целях профилактики и выявления хронических заболеваний больше 56-ти тысяч человек.