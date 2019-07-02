91 врач поедет работать по программе «Земский доктор» в сёла Кабардино-Балкарии. — 2019.07.02

Министр здравоохранения КБР Марат Хубиев сообщил о предоставлении в 2019 году компенсационных выплат медработникам, переехавшим в сельские населенные пункты.

Единовременная выплата в размере 1 млн. рублей призвана стимулировать врачей работать на селе, как минимум пять лет, а также компенсировать связанные с переездом и обустройством затраты. На эти цели будет направлен 91 млн. рублей. Более 56 млн из федерального бюджета и около 35 — из республиканского. Специалисты в соответствии с потребностью конкретного медицинского учреждения уже подобраны, отмечают в минздраве КБР.