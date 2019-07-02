91 врач поедет работать по программе «Земский доктор» в сёла Кабардино-Балкарии. — 2019.07.02

Министр здравоохранения КБР Марат Хубиев сообщил о предоставлении в 2019 году компенсационных выплат медработникам, переехавшим в сельские населенные пункты.
Единовременная выплата в размере 1 млн. рублей призвана стимулировать врачей работать на селе, как минимум пять лет, а также компенсировать связанные с переездом и обустройством затраты. На эти цели будет направлен 91 млн. рублей. Более 56 млн из федерального бюджета и около 35 — из республиканского. Специалисты в соответствии с потребностью конкретного медицинского учреждения уже подобраны, отмечают в минздраве КБР.

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.02

— Ди республикэм лъэпкъ проектхэр зэрыщагъэзащ1эм теухуа пресс-конференц нобэ щы1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.02

— Правительствону юйюнде миллет проектлени сюзгендиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2019.07.02

— Вопросы здравоохранения сегодня обсудили в Доме Правительства КБР (Заместитель Председателя Правительства КБР Г. Мовсисян. ).

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.02

— Ди республикэм лъэпкъ проектхэр зэрыщагъэзащ1эм теухуа пресс-конференц нобэ щы1ащ. (Къумыкъу Ауес – КъБ-м егъэджэныгъэмк1э, щ1эныгъэмрэ щ1алэгъуалэ 1уэхухэмк1э и министр).

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