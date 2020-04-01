90 семей Бабугента получили благотворительную помощь

Очередную благотворительную акцию в поддержку тех, кто находится на самоизоляции, организовали в с. Бабугент. Продуктовые наборы, поступившие от ОНФ и районной администрации, распредели по наиболее нуждающимся семьям.

При составлении списков в сельской администрации консультировались с социальными работниками. После обсуждения решили отправить помощь 90 семьям. Продуктовые наборы получили: одинокие и малоподвижные жители села, многодетные и малоимущие семьи.