9 учителей из КБР стали финалистами второго Всероссийского форума классных руководителей

Сам финал пройдет в Москве в конце октября. Туда отправятся 1300 педагогов со всей страны, в том числе девять – из нашей республики. Это три специалиста из Нальчика и по одному из Нарткалы, Баксана, Майского, Инаркоя, Шалушки и Заюково. Цель форума – создать профессиональное сообщество классных руководителей, которые ориентированы на воспитание у детей традиционных ценностей – гуманизма, нравственности и справедливости. Отметим, что в отборочных этапах участвовали 64 тысячи человек. В этом году это не только работники школ, но также преподаватели колледжей и техникумов.