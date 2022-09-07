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9 учителей из КБР стали финалистами второго Всероссийского форума классных руководителей

9 учителей из КБР стали финалистами второго Всероссийского форума классных руководителей

07.09.2022 | 16:33
Сам финал пройдет в Москве в конце октября. Туда отправятся 1300 педагогов со всей страны, в том числе девять – из нашей республики. Это три специалиста из Нальчика и по одному из Нарткалы, Баксана, Майского, Инаркоя, Шалушки и Заюково. Цель форума – создать профессиональное сообщество классных руководителей, которые ориентированы на воспитание у детей традиционных ценностей – гуманизма, нравственности и справедливости. Отметим, что в отборочных этапах участвовали 64 тысячи человек. В этом году это не только работники школ, но также преподаватели колледжей и техникумов.
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