9 специалистов в сельских амбулаториях КБР приступили к работе по программе “Земский доктор”

Стать врачом нальчанка Милана Бадракова решила еще в детстве. После школы поступила в Кабардино-Балкарский госуниверситет. О программе “Земский доктор” узнала в вузе и решила участвовать. Когда завершила учебу и прошла конкурсный отбор, приняли на работу в амбулаторию Баксаненка – педиатром. Трудиться по контракту предстоит пять лет. Срок немалый, а потому педиатр Бадракова вместе с семьей переехала из Нальчика в Баксаненок. До ее появления в сельской амбулатории трудились два педиатра. Этого было явно недостаточно. Фаина Килярова – тоже приезжая – из Баксана. Здесь начала работать три года назад – и тоже по программе “Земский доктор”. Трудится участковым терапевтом и заведует амбулаторией. Программа “Земский доктор” действует с 2012-го года. Ее цель – привлечь специалистов на работу в небольшие и отдаленные села и города. За это врачам полагается единовременная компенсация – от миллиона до полутора миллионов рублей. Милана Бадракова говорит, что в работу уже втянулась, несмотря на всего месяц сельского стажа. Полагает, что и после завершения контракта останется трудиться здесь.