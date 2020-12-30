9 семей из Терского района встретят Новый год в новой квартире

Ключи от новых квартир 9 семей из Терского района получили в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья.

Пенсионерка Зарема Набитова из села Арик рассказывает о своей новой квартире. Радости нет предела! Теперь они с мужем и дочерью будут жить в «двушке» в новостройке Терека. Навсегда останется в прошлом домик без удобств 50-го года постройки, который неумолимо разрушался. Будущие соседи Власовы тоже осматривают новое жилье.

Чета Власовых получила двухкомнатную квартиру. Станут жить здесь втроем с сыном. До этого ютились в бараке без удобств рядом с железной дорогой. Жилье уже готово принимать хозяев: на стенах обои, на полу ламинат, в тон подобраны двери и натяжные потолки. Подключены газ и вода.

Такие квартиры получили девять семей Терского района. Еще для 15-ти собственников по их желанию приобрели жилье на вторичном рынке. Средства направили в рамках республиканской программы по переселению граждан из аварийного фонда. Новые квадратные метры получили владельцы, чьи дома были признаны опасными для проживания по состоянию на первое января 17-го года.

«Проводится исполнение 1-го этапа данной программы,которая предусматривает расселение 24 собственников помещений, в которых проживает 61 человек. Общая площадь расселяемых помещений составляет более 900 квадратных метров в сельских поселениях Арик, Дейское и городском поселении Терек», — говорит и.о. заместителя главы администрации Терского района Альберт Оразаев.

Это план на нынешний год, который удалось выполнить. Сейчас собственники заканчивают оформлять документы и в ближайшие дни переедут. А вот до конца 23-го года, когда завершится действие программы, в Терском районе планируют расселить еще свыше трех десятков аварийных квартир – а это около сотни человек.