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9 семей из Нарткалы получили свидетельства на приобретение жилья

9 семей из Нарткалы получили свидетельства на приобретение жилья

28.02.2022 | 19:01
Сегодня в торжественной обстановке и.о. главы местной администрации г.п.Нарткала Арсен Бетуганов вручил 9 молодым семьям города свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Это стало возможным благодаря реализации на территории г.п.Нарткала подпрограммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Такая мера социальной поддержки направлена непосредственно на улучшение жилищных условий путем предоставления молодой семье социальной выплаты в виде субсидии. Размер субсидии зависит от количества членов семьи и среднерыночной стоимости квадратного метра. Каждая выплата складывается из средств местного, республиканского и федерального бюджетов. Арсен Хазраилович тепло поздравил молодые семьи со столь значительным событием, пожелал успехов и процветания. Он отметил, что руководство республики прикладывает все усилия для создания современной социальной инфраструктуры – строятся школы, детские сады, благоустраиваются города и поселения. Все эти меры призваны улучшить жизнь молодых семей, способствовать всестороннему развитию детей и, в целом, развитию и процветанию республики.
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