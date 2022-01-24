9 команд из КБР готовятся к полуфиналу федерального конкурса «Флагманы образования. Школа»

Найти и поддержать талантливых педагогов и управленцев, обладающих лидерскими качествами и высоким профессионализмом, – одна из целей федерального конкурса «Флагманы образования. Школа». Для участия в профессиональном состязании отобрали девять команд из Кабардино-Балкарии. В Минпросвещении организовали для претендентов на победу своего рода репетицию, чтобы учителя, завучи и директора были более подготовлены к дальнейшим конкурсным испытаниям. Конкурс «Флагманы образования. Школа.» входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей». В каждой команде – по четыре человека, при этом минимум по одному классному руководителю и представителю администрации. По условиям конкурса участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и те, кто имеет небольшой стаж. Этап дистанционного тестирования команды преодолели в декабре минувшего года. Сам окружной полуфинал пройдет в начале февраля во Владикавказе. Те, кого в итоге назовут «флагманами образования», попадут в кадровый резерв и получат возможность участвовать в образовательных программах и стажировках.