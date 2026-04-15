850 добровольцев вступили в пожарные дружины и команды

В настоящее время в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 290 общественных объединений, в состав которых входят 280 пожарных дружин и 10 пожарных команд общей численностью более 850 человек. На вооружении у специалистов – 10 единиц техники, а на дежурство ежесуточно заступают 30 человек.
Добровольный пожарный – это человек, вступивший в общественное объединение пожарной охраны и принимающий на безвозмездной основе участие в профилактике, тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Стать добровольным пожарным может гражданин, достигший 18 лет. Для этого нужно обратиться к руководителю пожарной дружины предприятия или пожарной команды населенного пункта по месту жительства и написать заявление, рассказали в ГУ МЧС России по КБР.
