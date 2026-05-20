84 года назад был учрежден Орден Отечественной войны I и II степени

Ровно 84 года назад – 20 мая – Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден Орден Отечественной войны I и II степени. Это первая советская награда времен Великой Отечественной и первый орден с разделением на степени. Госнаграду вручали солдатам и офицерам Красной Армии, НКВД и партизанских отрядов за храбрость и мужество в боях. Кроме того, Орден вручали воинским частям, училищам, оборонным заводам и предприятиям, а также городам, жители которых участвовали в оборонительных сражениях. 7 мая 1985-го – в год 40-летия Великой Победы Орден Отечественной войны I степени получил и Нальчик. Награждение провели на торжественном собрании представителей трудовых коллективов, партийных и общественных организаций, ветеранов и воинов нальчикского гарнизона. Высокую награду столице Кабардино-Балкарии вручили за мужество и стойкость, проявленные в годы войны 41-45-го, и за успехи в хозяйственном и культурном строительстве.