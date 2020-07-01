83-летний житель Кабардино-Балкарии готовится к восхождению на Эльбрус

Житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев, участник строительства первых объектов на высшей точке Европы горе Эльбрус (высота 5642 м. над уровнем моря) готовится к восхождению на ее вершину, сообщает пресс-служба АО «Курорт Эльбрус».

«Взойти на Эльбрус в возрасте 83 лет решил Рамазан Джаппуев — уроженец и житель поселка Эльбрус, один из первопроходцев, построивших первые туристические и инфраструктурные объекты Приэльбрусья. Освоение горы Чегет, Терскол и склонов Эльбруса в 1960-х годах — работа отважной команды горных строителей, в числе которых работал и Рамазан Джаппуев», — говорится в сообщении.

Свое восхождение он посвящает памяти коллег, выполнявших сложнейшие и опасные работы, заложившие основу современных курортов. Восхождение запланировано на 24 июля.