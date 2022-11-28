8290 малышей появились на свет в Кабардино-Балкарии с начала текущего года

8 290 малышей появились на свет в Кабардино-Балкарии с начала текущего года. Статистику по родовым сертификатам озвучила пресс-служба Фонда социального страхования по КБР.
При этом в 182 семьях родились двойняшки: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8 младенцев больше. Мамами тройняшек стали три жительницы республики. Мальчиков 4 240, девочек чуть меньше - 4 050. Это уже тенденция, отмечают врачи.
На оплату родовых сертификатов направлено более 87 млн. рублей. Средства идут на улучшение качества медицинских услуг в женских консультациях, родильных домах и детских поликлиниках. А по информации Минтруда КБР, сегодня в республике поддержку от государства получают почти 14 с половиной тысяч детей-первенцев. Такой вид пособия выплачивают с 2018 года.
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