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8290 малышей появились на свет в Кабардино-Балкарии с начала текущего года

8290 малышей появились на свет в Кабардино-Балкарии с начала текущего года

28.11.2022 | 11:22
8 290 малышей появились на свет в Кабардино-Балкарии с начала текущего года. Статистику по родовым сертификатам озвучила пресс-служба Фонда социального страхования по КБР. При этом в 182 семьях родились двойняшки: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8 младенцев больше. Мамами тройняшек стали три жительницы республики. Мальчиков 4 240, девочек чуть меньше - 4 050. Это уже тенденция, отмечают врачи. На оплату родовых сертификатов направлено более 87 млн. рублей. Средства идут на улучшение качества медицинских услуг в женских консультациях, родильных домах и детских поликлиниках. А по информации Минтруда КБР, сегодня в республике поддержку от государства получают почти 14 с половиной тысяч детей-первенцев. Такой вид пособия выплачивают с 2018 года.   https://t.me/vestikbr  
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