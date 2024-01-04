Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
81 год назад Красная Армия освободила КБР от немецких захватчиков

81 год назад Красная Армия освободила КБР от немецких захватчиков

04.01.2024 | 15:14
4-го января 43-го врага вытеснили из Нальчика, а 11–го свободу от фашистов обрела вся республика. Оккупация столицы длилась два месяца. Героизм защитников республики навечно останется в памяти жителей региона и всей страны. На нем воспитывается подрастающее поколение, подчеркнул сегодня в своем обращении Глава КБР Казбек Коков. Сейчас Нальчик гордо носит звание «Город воинской славы». К обороне Нальчика жители республики готовились с августа 1942 года. Враг приближался. На окраине города женщины, дети и оставшиеся мужчины круглосуточно копали противотанковые рвы. Уже осенью на прорыв линии фронта в Кабардино-Балкарии фашисты бросили армаду бомбардировщиков и 270 танков – это в 20 раз больше, чем располагали силы обороны. Каждый день – бомбежки… В конце октября Нальчик был взят превосходящими силами противника. Оккупация длилась два месяца. За это время гитлеровцы принесли много бед. В столице были сожжены или подорваны почти все крупные здания. Более 4000 людей были расстреляны… В декабре началось наступление советских войск на Нальчикско-Орджоникидзевском направлении. Четвертого января 43-го года произошло долгожданное событие: напором и натиском войска 2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии, а также местные партизаны освободили столицу республики... С 2010-го Нальчик носит гордое звание города воинской славы. В этом – заслуга представителей разных народов, притом нескольких поколений. В канун 40-летия Великой Победы – седьмого мая 85 года – Нальчик был награжден орденом Отечественной войны первой степени. События, связанные с Великой Отечественной, бережно хранятся в памяти горожан. Возле Вечного огня в Нальчике захоронены останки 148 красноармейцев, защищавших республику от фашистских захватчиков. Известны имена лишь 88 из них… Впереди еще одна памятная дата: 11-го января 43-го года бойцы 37-й армии полностью освободили Кабардино-Балкарию от врага.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных