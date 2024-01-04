81 год назад Красная Армия освободила КБР от немецких захватчиков

4-го января 43-го врага вытеснили из Нальчика, а 11–го свободу от фашистов обрела вся республика. Оккупация столицы длилась два месяца. Героизм защитников республики навечно останется в памяти жителей региона и всей страны. На нем воспитывается подрастающее поколение, подчеркнул сегодня в своем обращении Глава КБР Казбек Коков. Сейчас Нальчик гордо носит звание «Город воинской славы».
К обороне Нальчика жители республики готовились с августа 1942 года. Враг приближался. На окраине города женщины, дети и оставшиеся мужчины круглосуточно копали противотанковые рвы. Уже осенью на прорыв линии фронта в Кабардино-Балкарии фашисты бросили армаду бомбардировщиков и 270 танков – это в 20 раз больше, чем располагали силы обороны.
Каждый день – бомбежки… В конце октября Нальчик был взят превосходящими силами противника. Оккупация длилась два месяца. За это время гитлеровцы принесли много бед. В столице были сожжены или подорваны почти все крупные здания. Более 4000 людей были расстреляны…
В декабре началось наступление советских войск на Нальчикско-Орджоникидзевском направлении. Четвертого января 43-го года произошло долгожданное событие: напором и натиском войска 2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии, а также местные партизаны освободили столицу республики... С 2010-го Нальчик носит гордое звание города воинской славы. В этом – заслуга представителей разных народов, притом нескольких поколений.
В канун 40-летия Великой Победы – седьмого мая 85 года – Нальчик был награжден орденом Отечественной войны первой степени. События, связанные с Великой Отечественной, бережно хранятся в памяти горожан.
Возле Вечного огня в Нальчике захоронены останки 148 красноармейцев, защищавших республику от фашистских захватчиков. Известны имена лишь 88 из них… Впереди еще одна памятная дата: 11-го января 43-го года бойцы 37-й армии полностью освободили Кабардино-Балкарию от врага.
