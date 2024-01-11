81 год назад КБР полностью освободили от фашистских захватчиков

11-е января в Кабардино-Балкарии – историческая дата. Ровно 81 год назад республику полностью освободили от фашистских захватчиков. Обращаясь к жителям, Глава региона Казбек Коков отметил:
более 60 тысяч жителей республики внесли личный вклад в Победу и освобождение на всех фронтах Великой Отечественной. Свыше 40 тысяч из них не вернулись домой. Подвиг сыновей и дочерей Кабардино-Балкарии никогда не будет забыт. Это пример патриотизма, стойкости, мужества и героизма в борьбе за мирное будущее и независимость Родины...
Память поколений сохранила имена героев, подчеркнул Казбек Коков. И сейчас, спустя десятилетия, выросшие на примерах своих старших, бойцы из Кабардино-Балкарии вновь сражаются с нацистской нечистью, достойно выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, доблестно защищают Отечество.
Общая для всех Великая Победа, сплоченность многонационального народа России, традиционные ценности всегда были и будут прочной основой единства нашего общества, фундаментом для созидания и развития республики и всей страны, добавил Глава Кабардино-Балкарии.
