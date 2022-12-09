800 обрывов электропроводов устранили энергетики на территории Кабардино-Балкарии

800 обрывов электропроводов устранили энергетики на территории республики. Об этом сегодня сообщили в компании “Россети Северный Кавказ”.
Речь – о борьбе с последствиями аварий на линиях электропередачи с начала этой недели. Из-за наледи на проводах нарушения наблюдались в селах Зольского, Чегемского и Баксанского районов. Устраняют их день и ночь. В Верхнем Куркужине основную часть ремонтно-восстановительных работ завершили накануне. Электроснабжение было восстановлено в большинстве домов.
По данным компании “Россети Северный Кавказ”, напряжение подано в 10 населенных пунктов республики, пострадавших от непогоды. Рядом с энергетиками Кабардино-Балкарии трудятся специалисты из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии.
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