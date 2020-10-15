80 лет со дня рождения писателя и драматурга Б.Утижева

Сегодня исполняется ровно 80 лет со дня рождения известного драматурга, Народного писателя КБР, художника и публициста Бориса Утижева.

Автор 20 многоактных пьес, поэт и прозаик, Заслуженный деятель культуры России до последнего дня жизни возглавлял журнал «Ошхамахо». Человек с ярким талантом и щедрой душой. Таким считают Бориса Утижева родные и коллеги. Он родился в Зарагиже перед самой войной – 15 октября 1940 года. Первые строчки будущий классик написал в 58-м, будучи еще в школе. За годы на армейской службе, он определился окончательно: интерес к истории и родному языку привел Утижева на историко-филологический факультет КБГУ. В институте сразу разглядели в нем научный потенциал и рекомендовали в аспирантуру. Кандидатскую диссертацию защитил в Грузии, но работать вернулся в Нальчик – занимался научной деятельностью в области кабардинского языка. Адыгским Шекспиром назвали Утижева еще в 1977 году, когда Кабардино-Балкарский театр имени Али Шогенцукова показал премьеру спектакля «Тыргатао».

«Эдип», «Дамалей», «Кровавая ночь», «Черкесское предание» и многие другие драмы, трагедии, комедии Бориса Утижева не просто смешили. Они учили думать, глубже всматриваться в свои исторические корни, ощущать себя частью народа и приобщаться к его нравственным ценностям. Кроме того, он оставил много проникновенных строчек о любви и смысле жизни, что с ним можно советоваться как с живым, через книги …