80 лет со дня рождения Аслана Даурова

Сегодня исполнилось бы 80 лет автору гимна Международной черкесской ассоциации, народному артисту Кабардино-Балкарии композитору Аслану Даурову. Он окончил Московскую консерваторию, где брал уроки у самых знаменитых педагогов. После учебы вернулся в родную Карачаево-Черкесию и возглавил там музыкальное училище. Дауров – автор крупных произведений – ораторий и вокальных циклов, а также десятков песен и даже балета. Руководил женским вокально-инструментальным ансамблем «Даханаго». Последние годы работал музыкальным редактором на радио Кабардино-Балкарии. Аслану Даурову присвоены многие почетные звания, в том числе Заслуженный деятель искусств России. Отметили его заслуги и в Абхазии. Знаменитый черкесский композитор ушел из жизни в 99-м году.