8 мая 1945-го годовщина подписания акта о капитуляции Германии

День Победы мы отметим завтра. Однако и восьмое мая 1945-го навсегда вошло в мировую историю. В этот день нацистская Германия капитулировала, о чем был подписан акт.
Это сообщение с замиранием сердца слушали по радио миллионы советских граждан, в том числе и в Кабардино-Балкарии. За годы Великой Отечественной из республики отправили на фронт около 60 тысяч жителей.
Фотографии Героев бережно хранят в государственном архиве республики. Здесь есть снимки поистине уникальные: воины из Кабардино-Балкарии отмечают самый радостный, самый долгожданный день – День Победы 45-го в поверженном Берлине.
А здесь жители Кабардино-Балкарии на митинге в мае 45-го года, посвященном Победе над Германией. Жители республики ликовали вместе со всей великой державой. Враг был повержен, впереди их ждали трудовые подвиги.
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