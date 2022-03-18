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79 спортсменов Кабардино-Балкарии получат премии за достижения

79 спортсменов Кабардино-Балкарии получат премии за достижения

18.03.2022 | 14:16
В Кабардино-Балкарии 79 спортсменов, показавших выдающийся результат по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также их наставники получат денежные вознаграждения за второе полугодие 2021 года. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства КБР Алий Мусуков. В число получателей вознаграждения включен также юниорский состав - спортсмены в возрасте 18-20 лет. Размер выплат зависит от уровня соревнований. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 10 миллионов рублей. С 1 января 2021 года Указом Главы КБР Казбека Кокова выплаты денежных вознаграждений спортсменам республики - членам сборных команд Российской Федерации за достижения на чемпионатах и первенствах мира, Европы и России по неолимпийским видам спорта были увеличены.
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