79-ой годовщине депортации балкарского народа в Тырныаузе посвятили акцию памяти

Сюда пришли представители местной власти и общественности, религиозные деятели, школьники. По тем, кто навсегда остался на чужбине, совершили обряд поминовения. Отдел культуры райадминистрации подготовил театрализованную постановку, в которой воспроизвели восьмое марта 44-го года, когда и взрослые, и дети покинули свои дома и отправились в неизвестность.
В акции памяти участвовали представители других национальностей, живущие в муниципалитете. Среди них – члены Эльбрусского отделения «Адыгэ хасэ». Была объявлена минута молчания, а после в небо запустили белые шары. По традиции к мемориалу жертвам депортации возложили цветы. А в местном Доме культуры показали фильм «Марьям» - о трагических страницах в истории балкарского народа.
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