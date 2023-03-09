home
Главная
>
Новости
>
79-ой годовщине депортации балкарского народа в Тырныаузе посвятили акцию памяти

79-ой годовщине депортации балкарского народа в Тырныаузе посвятили акцию памяти

09.03.2023 | 16:34
Сюда пришли представители местной власти и общественности, религиозные деятели, школьники. По тем, кто навсегда остался на чужбине, совершили обряд поминовения. Отдел культуры райадминистрации подготовил театрализованную постановку, в которой воспроизвели восьмое марта 44-го года, когда и взрослые, и дети покинули свои дома и отправились в неизвестность. В акции памяти участвовали представители других национальностей, живущие в муниципалитете. Среди них – члены Эльбрусского отделения «Адыгэ хасэ». Была объявлена минута молчания, а после в небо запустили белые шары. По традиции к мемориалу жертвам депортации возложили цветы. А в местном Доме культуры показали фильм «Марьям» - о трагических страницах в истории балкарского народа.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных