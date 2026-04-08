Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
76 % несовершеннолетних КБР вовлечены в систему дополнительного образования

08.04.2026 | 09:30
Почти 130 тысяч детей в Кабардино-Балкарии получают дополнительное образование. Это 76% от общей численности несовершеннолетних, рассказали в профильном министерстве. Возраст – от 5 до 18 лет. Развивать свои способности ребята могут благодаря федеральным и региональным программам. При этом функционируют как бюджетные, так и внебюджетные варианты обучения. В целом в системе образования республики действуют 24 учреждения дополнительного образования, три из которых являются государственными. Творческих направлений шесть: художественное, научно-техническое, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное и естественнонаучное. Такое разнообразие вариантов для хобби помогает детям с легкостью осваивать знания в различных областях. По окончании обучения, воспитанникам выдают сертификаты о получении дополнительного образования.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных