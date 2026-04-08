76 % несовершеннолетних КБР вовлечены в систему дополнительного образования

Почти 130 тысяч детей в Кабардино-Балкарии получают дополнительное образование. Это 76% от общей численности несовершеннолетних, рассказали в профильном министерстве.
Возраст – от 5 до 18 лет. Развивать свои способности ребята могут благодаря федеральным и региональным программам. При этом функционируют как бюджетные, так и внебюджетные варианты обучения. В целом в системе образования республики действуют 24 учреждения дополнительного образования, три из которых являются государственными.
Творческих направлений шесть: художественное, научно-техническое, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное и естественнонаучное. Такое разнообразие вариантов для хобби помогает детям с легкостью осваивать знания в различных областях. По окончании обучения, воспитанникам выдают сертификаты о получении дополнительного образования.
