75-летию окончания войны посвящается… Кабардино-Балкария присоединилась к патриотической акции «Эстафета Победы», которую организует Пограничная служба страны.

Участники накануне побывали в городе воинской славы – Нальчике. «Эстафета Победы» прибыла в Кабардино-Балкарию из Карачаево-Черкесии, пройдя по двум маршрутам – от Бреста и от Мурманска. Символ акции – миниатюрный пограничный столб с закреплённым на нем орденом Великой Отечественной войны первой степени. В эстафете участвуют действующие пограничники, ветераны службы, общественники. Группа активистов также посетила в Эльбрусский район, где возложила цветы к монументам погибшим воинам. Память защитников Отечества почтили и в Нальчике. Символ акции отвезли в погрангородок «Верхняя Балкария». А уже сегодня он отправился в Ингушетию. Добавлю, что завершится «Эстафета Победы» в конце мая в Москве на Поклонной горе.