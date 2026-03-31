73 км региональных дорог приведут в нормативное состояние в КБР

В Кабардино-Балкарии стартовала активная фаза дорожных работ. В нормативное состояние в этом году намерены привести 73 км региональных трасс. Поможет в этом национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Благодаря тому, что контракты были заключены заранее, подготовку на большинстве участков начали заблаговременно. Один из ключевых объектов – автомобильная дорога Новопавловск – Прохладный – Моздок. Ремонтируют ее с прошлого года. Здесь же в норматив приводят путепровод длиной свыше 200 метров.
На трассе Черная Речка – Благовещенка осуществляют устройство основания дорожной одежды. Реконструируют и два участка автодороги Малка – Ингушли: в селении Кичмалка и на отрезке в объезд Сармаково. А в селении Хамидие ремонт ведут на улицах Кудаева и Бориева. В этом году завершат последний этап реконструкции трассы Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу. Сейчас на объекте фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие. Аналогичные работы – на семи километрах автодороги Нальчик – Майский. Продолжается и ремонт моста через реку Терек, который соединяет Майский и Терский районы.
Завершающим и знаковым проектом года станет окончание реконструкции автодороги Чегем-2 – Булунгу, которая ведет к туристическим достопримечательностям Чегемского ущелья. Большинство объектов планируют сдать с опережением графика.
