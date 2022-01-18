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70 тысяч туристов посетили Кабардино-Балкарию в новогодние праздники

70 тысяч туристов посетили Кабардино-Балкарию в новогодние праздники

18.01.2022 | 16:07
70 тысяч отдыхающих приняла Кабардино-Балкария в новогодние праздники. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики. Приэльбрусье в качестве места отдыха выбрали 55 тысяч человек. На самой высокой горе Европы побывали 32 тысячи. Также пользовались спросом экскурсионные программы в Чегемское и Черекское ущелья, внедорожные экспедиции. Были востребованы и новые места отдыха – экопарк «Долина нарзанов», Верхние Голубые озера, база «Баксан». По данным компании «КАВКАЗ.РФ», на новогодних каникулах горнолыжные курорты округа посетили 112 тысяч туристов. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее.
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