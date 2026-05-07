7 мая 1985-го – в год 40-летия Великой Победы Нальчику вручили Орден Отечественной войны I степени

07.05.2026 | 15:15
В Кабардино-Балкарии сегодня значимая дата. 7 мая 1985-го – в год 40-летия Великой Победы Нальчику вручили Орден Отечественной войны I степени. Вручение провели на торжественном собрании представителей трудовых коллективов, партийных советских и общественных организаций, ветеранов Великой Отечественной и воинов нальчикского гарнизона. Высокую награду столица Кабардино-Балкарии получила за мужество и стойкость проявленные трудящимися города в годы войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. До конца лета 42-го Нальчик все еще считался тыловым городом. Из прифронтовых областей страны сюда эвакуировали оборонные объекты, деятелей культуры и искусства. В домах отдыха, пансионатах, санаториях и больницах развернули госпитали. Все предприятия перешли на круглосуточный режим работы: в несколько смен выпускали военную продукцию. На одном только машзаводе ежемесячно изготавливали до 30 тысяч мин. Продукцию для нужд фронта производили мебельная и кондитерская фабрики, мясокомбинат и обозостроительный завод. К обороне Нальчика люди готовились с августа: женщины, дети, оставшиеся мужчины и старики круглосуточно копали противотанковые рвы, строили дзоты. К столице Кабардино-Балкарии гитлеровцы подошли в конце октября. Ожесточенный штурм города продолжался трое суток. Жители всеми силами содействовали продвижению советских солдат. Отступая, захватчики взрывали школы, больницы, предприятия. За время оккупации фашисты расстреляли более четырех тысяч граждан. 4-го января силами 2-й гвардейской и 295-й дивизий при содействии 351-й дивизии и Кабардино-Балкарского отряда партизан Нальчик полностью освободили. В память о тех событиях на месте сражения установлен танк Т-34. 11-го января 43-го от врага очистили всю территорию региона. А 25-го марта 2010-го указом Президента России столице Кабардино-Балкарской Республики присвоено звание «Город воинской славы».
