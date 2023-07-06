7 июля в нескольких районах Нальчика ограничат подачу воды

Связано это с плановыми техническими работами на водозаборе «Кишпек».
Подавать ресурс с пониженным давлением будут в микрорайоне «Стрелка» на территории, ограниченной улицами Комарова, Абидова, Мовсисяна, Тырнаузским проездом, Идарова, Гагарина, Кирова и Эльбрусской.
Временные ограничения коснутся также жителей домов на Кирова, Киримова, Фурманова, Кабардинской, Щорса, Суворова и СемАшко. Напор воды снизится в микрорайонах «Центр», «Горная», «Вольный аул» и на территории, ограниченной улицами Кешокова, Матросова, Балкарская, проспектом Шогенцукова, Ногмова и Кабардинской.
По информации городской водоснабжающей компании, пониженное давление в резервуарах приведет к тому, что на верхних этажах зданий воды не будет. Потому следует заранее сделать запасы. Напомним, ограничения начнут действовать в Нальчике завтра с полудня.
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