67 многоквартирных домов отремонтируют в КБР в 2024 году

67 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Кабардино-Балкарии в наступившем году. Региональная программа продолжает свою работу, и в 2024-м на обновление многоэтажек в республике будет направлено полмиллиарда рублей.
Так нальчанка Юлия Верниковская реагирует на новость о том, что их дом попал в программу капитального ремонта в 24-м году. Это трехэтажка на ул.Мечникова – старый фонд.
Восстановлением многоэтажек занимается региональный оператор. За 10 лет его существования по всей республике отремонтировали 680 домов и заменили 90 лифтов. Это тысячи квартир и столько же счастливых семей. Работу останавливать не собираются.
В каждом муниципалитете есть дома, которые в 24-м обретут новый вид и состояние. С января в программу включаются и новостройки. Жильцы должны будут вносить средства за этот вид услуг.
Происходило это из-за так называемых «коммунальных каникул»: раньше в течение пяти лет после того, как дом ввели в эксплуатацию, жильцы за капремонт не платили. Теперь ситуация изменилась – чтобы ремонт, когда придет время, был полноценным.
Только в прошлом году в Кабардино-Балкарии капитально восстановили больше 90 многоэтажек и заменили свыше полусотни лифтов. По итогам 2023-го республиканский Фонд – в числе лучших региональных операторов страны – пятое место в федеральном списке.
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