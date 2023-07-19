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65 лет исполняется со дня выхода фильма «Лавина с гор», где сыграли роли актеры КБР

65 лет исполняется со дня выхода фильма «Лавина с гор», где сыграли роли актеры КБР

19.07.2023 | 15:57
Барасби Мулаев и Лина Кодзокова играют влюбленную пару. Однако их чувства встречают преграды – со стороны княгини Жансурат, которой также не безразличен конокрад Каро… В создании остро закрученного сюжета фильма «Лавина с гор» участвовал писатель Алим Кешоков, для которого подготовка сценария к ленте стала первым киноопытом. Как и для многих молодых актеров того времени. Куна Дышекова, Тауби Рахаев, Хацуца Карданова, Пшизаби Мисостишхов, а еще знаменитые советские актеры – Георгий Милляр, Юрий Дубровин, Инна Выходцева... Однако, по признанию кинокритиков, именно кавказские артисты придали фильму тот самый незабываемый колорит. В газетах того времени о фильме писали: «…музыка Вано Мурадели гармонирует с красивыми видами природы и действием, развивающимся по лихому сюжету». Съемки проходили в Приэльбрусье, Черекском ущелье, в родовом квартале Кулиевых в Эльтюбю, а еще недалеко от Нальчика. Картина – об установлении советской власти в Кабардино-Балкарии. Солдаты бывшей Дикой дивизии возвращаются ваулы и встречают здесь нищету и разорение. Причиной тому называют действия местных князей. Революционный 1917-й, классовая борьба вполне предсказуемо для киноиндустрии того времени. А вот техническая сторона и сегодня вызывает неподдельный интерес. За фильм режиссеру Василию Журавлеву присвоили звание народного артиста КБАССР. Актеры, сыгравшие в ленте, добились народного признания. Ну а сама картина и сегодня, даже спустя 65 лет, входит в число наиболее любимых у зрителя.   https://t.me/vestikbr
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