65 лет исполняется со дня выхода фильма «Лавина с гор», где сыграли роли актеры КБР

Барасби Мулаев и Лина Кодзокова играют влюбленную пару. Однако их чувства встречают преграды – со стороны княгини Жансурат, которой также не безразличен конокрад Каро… В создании остро закрученного сюжета фильма «Лавина с гор» участвовал писатель Алим Кешоков, для которого подготовка сценария к ленте стала первым киноопытом. Как и для многих молодых актеров того времени.
Куна Дышекова, Тауби Рахаев, Хацуца Карданова, Пшизаби Мисостишхов, а еще знаменитые советские актеры – Георгий Милляр, Юрий Дубровин, Инна Выходцева... Однако, по признанию кинокритиков, именно кавказские артисты придали фильму тот самый незабываемый колорит.
В газетах того времени о фильме писали: «…музыка Вано Мурадели гармонирует с красивыми видами природы и действием, развивающимся по лихому сюжету». Съемки проходили в Приэльбрусье, Черекском ущелье, в родовом квартале Кулиевых в Эльтюбю, а еще недалеко от Нальчика.
Картина – об установлении советской власти в Кабардино-Балкарии. Солдаты бывшей Дикой дивизии возвращаются ваулы и встречают здесь нищету и разорение. Причиной тому называют действия местных князей. Революционный 1917-й, классовая борьба вполне предсказуемо для киноиндустрии того времени. А вот техническая сторона и сегодня вызывает неподдельный интерес.
За фильм режиссеру Василию Журавлеву присвоили звание народного артиста КБАССР. Актеры, сыгравшие в ленте, добились народного признания. Ну а сама картина и сегодня, даже спустя 65 лет, входит в число наиболее любимых у зрителя.
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